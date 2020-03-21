Театры, музеи и библиотеки ищут способы не расставаться со зрителями и запускают интернет-трансляции. В Большом зале консерватории 21 марта открывается онлайн-фестиваль, участниками которого станут известные музыканты. Их выступления можно будет посмотреть на официальном сайте консерватории и на ее YouTube-канале.

Театры, музеи и библиотеки ищут способы не расставаться со зрителями и запускают интернет-трансляции. В Большом зале консерватории 21 марта открывается онлайн-фестиваль, участниками которого станут известные музыканты. Их выступления можно будет посмотреть на официальном сайте консерватории и на ее YouTube-канале.Не выходя из дома можно увидеть и шедевры русской живописи — Третьяковская галерея приглашает на виртуальные экскурсии. Не остался в стороне и Московский зоопарк: там организованы интернет-трансляции, в ходе которых можно понаблюдать за животными, в том числе за большими пандами.На днях в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 в Москве были введены дополнительные ограничения. В частности, под запретом любые массовые мероприятия численностью более 50 участников.