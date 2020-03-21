Легковой автомобиль врезался в грузовик дорожный службы, чистивший проезжую часть на КАД в Санкт-Петербурге. В салоне легковушки, сгоревшей после удара, был обнаружен труп мужчины. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства фатального ДТП.

В ночь на пятницу, 20 марта, на Кольцевой автомобильной дороге в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь одного из его участников.По предварительным данным, водитель автомобиля BMW на большой скорости врезался в грузовик дорожной службы, проводивший работы по очистке проезжей части.Как сообщают СМИ, техника была оборудована соответствующим светосигнальным оборудованием, и ее должно было быть видно издалека.После удара легковушка вспыхнула. Прибывшие пожарные потушили сильно деформированный автомобиль и обнаружили в салоне обгоревший труп мужчины.Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства фатальной аварии.