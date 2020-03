Израильская актриса Галь Гадот, прославившаяся благодаря ролям в лентах Чудо-женщина, Лига справедливости, опубликовала на своей странице в Instagram трогательное видео. На нем артистка совместно с другими знаменитостями исполняет культовую песню Джона Леннона Imagine.

Коронавирус COVID-19 внес корректировки в жизнь многих людей, в том числе и знаменитостей. Эпидемия объединила человечество в борьбе за здоровье. Ряд артистов делятся видео, в которых демонстрируют меры противодействия опасному заболеванию.Израильская актриса Галь Гадот, прославившаяся благодаря ролям в лентах "Чудо-женщина", "Лига справедливости", опубликовала на своей странице в Instagram трогательное видео. На нем артистка совместно с другими знаменитостями исполняет культовую песню Джона Леннона Imagine.Галь Гадот пояснила, что находится на карантине шестой день — это заставило задуматься о коронавирусе и потянуло на философские размышления. По словам артистки, на исполнение Imagine ее вдохновил итальянец, который играл на трубе с балкона для людей, запертых дома.Актриса сопроводила пост следующей подписью: "Мы пройдем через это только вместе", прикрепив хештег #Мы едины.Посмотреть эту публикацию в InstagramWe are in this together, we will get through it together. Let’s imagine together. Sing with us ❤ All love to you, from me and my dear friends. #WeAreOne ....... #KristenWiig #JamieDornan @labrinth @james_marsden @sarahkatesilverman @eddiebenjamin @jimmyfallon @natalieportman @zoeisabellakravitz @siamusic @reallyndacarter @amyadams @leslieodomjr @pascalispunk @chrisodowd @hotpatooties #WillFerrell @markruffalo @norahjones @ashleybenson @kaiagerber @caradelevingne @anniemumolo @princesstagramslamПубликация от Gal Gadot (@gal_gadot) 18 Мар 2020 в 4:49 PDTГадот исполнила первые слова из песни, после чего композицию дополнил ряд других артистов, в числе которых Натали Портман, Марк Руффало, Кара Делевинь, Джеймс Марсден, Педро Паскаль и многие другие. Видео составлено из кусочков, присланных другими артистами.Ранее ряд российских актеров прочитали "Сказки на дому". В числе артистов, вещающих культуру в Сеть, Сергей Гармаш, Александра Ревенко, Григорий Служитель, Анатолий Белый.