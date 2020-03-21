В Москве в выходные ожидается похолодание на 10 градусов и небольшой снег, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Москве в выходные ожидается похолодание на 10 градусов и небольшой снег."На столицу будет распространяться гребень высокого давления с северо-запада​​​. Это холодная восточная часть антициклона", — рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, в ночь на 21 марта может выпасть небольшой снег, а температура воздуха опустится до минус 2-4 градусов. Днем в столице ожидается не выше ноля.22 марта атмосферное давление в городе начнет расти, и до 23 марта москвичей порадует тиха и солнечная погода.Роман Вильфанд также напомнил, что после дня весеннего равноденствия, который в этом году приходится на 20-21 марта, солнечные лучи будут доносить до Земли все больше энергии, поэтому днем воздух будет прогреваться более интенсивно.