Руководители Национальной баскетбольной ассоциации собираются ввести новые ограничения для всех 30 клубов. Каждой из команд были разосланы письма, содержащие требование закрыть для посещения тренировочные базы.

Руководители Национальной баскетбольной ассоциации собираются ввести новые ограничения для всех 30 клубов. Каждой из команд были разосланы письма, содержащие требование закрыть для посещения тренировочные базы. Запрет связан с пандемией коронавируса.Отныне баскетболистам клубов НБА будет запрещено проводить тренировочные занятия на клубных базах. Кроме того, как сообщает РИА Новости, также игроки не смогут заниматься баскетболом и в других местах, даже не относящихся к клубной инфраструктуре. Теперь единственным местом, где спортсмены смогут поддерживать форму является их дом, который им не рекомендуется покидать.Напомним, что НБА стала первой спортивной лигой США, которая приостановила регулярный чемпионат. Позже ее примеру последовали Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Главная футбольная лига (MLB).Ранее исполнительный директор профсоюза НБА Мишель Робертс сообщила, что на данный момент в лиге коронавирусом могут быть заражены от сорока до пятидесяти процентов сотрудников. В том числе и баскетболистов.