Председатель комитета Сената США по разведке Ричард Барр, представляющий Республиканскую партию, столкнулся с вопросами о его решении продать акции на сумму от $630 тысяч до $1,7 миллиона за неделю до обвала на мировых финансовых рынках. Об этом сообщает CNBC.

Председатель комитета Сената США по разведке Ричард Барр, представляющий Республиканскую партию, столкнулся с вопросами о его решении продать акции на сумму от $630 тысяч до $1,7 миллиона за неделю до обвала на мировых финансовых рынках. Об этом сообщает CNBC.Пандемия коронавируса COVID-19 спровоцировала панику на рынках, обрушив цены на рисковые активы.Еще один сенатор-республиканец, представительница штата Джорджия Келли Леффлер, также продал большое количество акций в конце января и начале февраля, когда американские рынки достигли исторических максимумов. В течение трех недель Леффлер и ее муж, глава оператора Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange (ICE) Джеффри Спречер, продали акции на сумму от $1,25 миллиона до $3,1 миллиона.В качестве сенаторов и Барр, и Леффлер получали закрытую информацию о глобальном распространении коронавируса по крайней мере с января.Закон запрещает членам конгресса использовать непубличную информацию, к которой они имеют доступ, для заработка на фондовом рынке. Впрочем, нет доказательств того, что Барр или Леффлер получили конкретную, существенную, непубличную информацию и затем использовали ее для торговли определенными акциями, что можно было бы квалифицировать как инсайдерскую торговлю.Между тем, сенатор-демократ от Калифорнии Дайан Файнштейн продала акции на сумму от $1,5 миллиона до $6 миллионов в конце января — середине февраля, сообщает CBS News, а сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Инхоф продал акции на сумму до $400 тысяч 27 января.