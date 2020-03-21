Медицинские маски скоро появятся в аптеках, где их не хватает. Об этом сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

Медицинские маски скоро появятся в аптеках, где их не хватает. Об этом сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина."Да, это действительно проблема, – цитирует Драпкину "Интерфакс". – И, насколько я знаю, очень энергично Министерство здравоохранения и Министерство промышленности этот вопрос решают".Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что в России наблюдается некоторый дефицит масок и других средств защиты от коронавируса. Впрочем, по его словам, производство этих товаров наращивается, и скоро проблема должна быть решена.Песков добавил, что "сейчас все страны мира сталкиваются с дефицитом санитайзеров и масок".Ранее в пресс-службе Минпромторга РФ отметили, что необоснованных ценовых всплесков на социально значимые товары в настоящее время нет. Однако, как передает ТАСС, в ряде регионов продолжает расти спрос на такие товары."Ситуацию на потребительском рынке мы сейчас мониторим практически в ежеминутном режиме, дефицита товаров не наблюдается, – отметили в пресс-службе министерства. – Но есть дефицит времени – иногда его просто не хватает на то, чтобы подвезти, разгрузить и выложить товар".Там пояснили, что жители некоторых регионов, опасаясь карантина из-за коронавируса, все еще запасаются впрок товарами длительного хранения – крупами, макаронами и консервами.19 марта глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в российских магазинах нет дефицита продовольствия. Он выразил надежду на то, что ажиотажный спрос на продукты снизится в ближайшие дни.