Корреспондент сайта Вести.Ru напоминает о давно забытых развлечениях и рассказывает о новых возможностях выживания в условиях вынужденной изоляции в связи с пандемией коронавируса.

Корреспондент сайта 33Live.RuRu напоминает о давно забытых развлечениях и рассказывает о новых возможностях выживания в условиях вынужденной изоляции в связи с пандемией коронавируса COVID-19.Открыла вчера чат дома. Обычно я делаю это не чаще чем раз в неделю (чтобы не выйти из берегов от бесконечного выяснения отношений). А там висит список виртуальных выставок, концертов, спектаклей. Конечно же ссылок на них. И все благодарят.И тут я поняла — пора! Пора написать о том хорошем, что мы приобрели в новой реальности, когда большая часть мира из-за карантина оказалась заперта в пространстве своего жилища. Это оказалось серьезнейшим испытанием для психики. Трудно было себе представить, что невозможность пойти на работу или в школу будет восприниматься как трагедия. А вынужденные каникулы станут тяжелым ярмом на шее.Первыми среди моих знакомых начали приходить в себя испанцы. Пару дней они не знали, куда деваться самим и пытались осознать, что делают с детьми в условиях запрета выйти погулять на улицу. Мне присылали видео, где дети орали и рыдали, мамы кричали, отцы пытались запереться в ванной. И вся семья дралась за возможность поиграть в гаджеты.А потом родители догадались, что можно читать бумажные книги (кстати, прямо сейчас в Израиле книги детям читает президент страны, чтобы разгрузить родителей и отвлечь детей), что всем вместе можно разговаривать, рисовать. Из чуланов достали старые настольные игры, играть в которые, оказывается, гораздо интереснее, чем в компьютерные игры. Следом за испанцами и в других странах родители вспомнили свое детство, как они играли в шарады, мафию, ставили спектакли, делали своими руками украшения.Родители студентов (как и преподаватели) неожиданно обнаружили, что переход на online-обучение тоже имеет ряд преимуществ. Внезапно студенты стали намного активнее на занятиях, они не стесняются задавать вопросы, активно участвуют в лекциях. Но самое поразительное, как написал на своей странице Facebook заместитель по научной работе заведующего кафедрой информатики и прикладной математики, доцент Московского педагогического университета Дмитрий Абушкин, "на дистанционной лекции была 100%-посещаемость студентов. Такого не было еще ни разу в этом семестре в очном варианте".Поскольку ожидая эпидемию многие решили запастись товарами первой и второй необходимости, оживились (и были созданы новые) группы, где даются советы как хранить и замораживать разные продукты, что нового можно и нужно приготовить в экстренной ситуации. Женщины с удовольствием обмениваются опытом по ведению хозяйства.В условиях режима экономии и изоляции одним из первых пострадал малый и средний бизнес. Поддерживая друг друга, предприниматели рассказывают на своих страницах, как и чем их друзья могут быть полезны в ожидании снятия карантина. И дают "адреса", где можно получить консультацию по выращиванию в условиях многоэтажки ягод, зелени и цветов или посмотреть мастер-класс по украшению куличей.Ведь Пасха приближается даже в условиях пандемии. Как написал Юрий Левитанский:"Что же из этого следует? — Следует жить,шить сарафаны и легкие платья из ситца.— Вы полагаете, все это будет носиться?— Я полагаю, что все это следует шить".Вчера у меня случилась паническая атака. Хорошо, что была возможность поговорить с подругой, которая быстро разобралась, в чем дело и повела себя настолько правильно, что я довольно быстро пришла в себя.Для таких непредвиденных ситуаций психотерапевт Екатерина Сигитова подготовила семинар "Как не поехать крышей во время коронавируса", предлагая разные способы отвлечь мозг от опасных мыслей и возможность переключиться. Она также рассказала о карантинном флешмобе:"Если вы работаете из дома, расскажите, что сегодня делали ваши домочадцы: дети, животные, члены семьи. При этом всех в описании называйте "коллеги". Ужасно смешно получается. Начну.Один из моих коллег вчера чувствовал себя одиноко и в связи с этим орал под дверью моего кабинета. Вторая коллега во время ланча надавала по усам третьему коллеге, который просто мимо проходил. Нервы, видимо, сдают. Четвертая коллега весь рабочий день проспала у обогревателя".Я попробовала — и правда отвлекает.Осознавая сложность и серьезность ситуации, многие священники готовы с утра до вечера "принимать" паству по телефону и интернету. Некоторые из них продолжают работать медиками. Например, врач скорой помощи и иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков). Заместитель декана факультета психологии в РПУ священник Петр Коломейцев признается, что "его мобильник раскалился от звонков". Утешительные и одновременно развлекательные посты сочиняет поэт, клирик Спасского собора города Минусинска священник Сергей Круглов.Наместник Высоко-Петровского монастыря игумен Петр (Еремеев) обратился к своим читателям:"В каждом доме, где мы с вами живем, есть такие одинокие бабушки и дедушки, которым мы можем помочь. Выходя за покупками в магазин, мы можем узнать у наших пожилых соседей, в чем они нуждаются, и приобрести не только для самих себя, но и для них: хлеб, молоко, другие продукты или лекарства.Если соседи нам незнакомы, то можно оставить объявление в подъезде со своими контактами и предложением о помощи. Даже само такое обращение будет для многих из них утешением и поддержкой".Игумен Петр также напоминает, что экскурсионная служба Высоко-Петровского монастыря (как и многих других) теперь работает в онлайн-режимеИз других культурных событий, доступных всему миру на бесплатном и общем основании. Лекторий "Прямая речь" открыл доступ к своим архивам. И не только он. До 15 апреля открыта бесплатная подписка на "Радио Arzamas" по промокоду КАРАНТИН.На портале Культура.рф предлагаются спектакли текущего репертуара театров, архив спектаклей и кинофильмов. Metropolitan Opera анонсировала бесплатные стримы Live in HD со следующей недели каждый день. Венская опера тоже проводит бесплатные трансляции на период карантина. Трансляции балетов Большого театра тоже будут бесплатными. Как и "поход" в Амстердамский музей Ван Гога, Третьяковскую галерею, Музей истории искусств в Вене, цифровые архивы Уффици, Лувр, Британский музей — онлайн-коллекция одна из самых масштабных — более 3,5 миллиона экспонатов, Прадо, музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу, Метрополитен-музей и на онлайн-коллекцию музея ГуггенхаймИз самых последних новостей стало известно, что 21 марта состоится первый интернет-концерт Нино Катамадзе. Несмотря на фактическую отмену мероприятия, она даст концерт через интернет.Список человеческих мер по предотвращению тоски и ужаса от заточения постоянно пополняется.