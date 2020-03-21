Санкции, введенные странами Запада против Москвы, укрепили экономику России и сделали ее более устойчивой к стрессам.

Санкции, введенные странами Запада против Москвы, укрепили экономику России и сделали ее более устойчивой к стрессам. Об этом сообщает издание The New York Times.Как уточняется, именно введенные санкции и ответные шаги России подготовили Кремль к событиям этого месяца – "вывиху" мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса CODIV-19 и войны цен, обрушившей стоимость нефти и доходы, которыми Россия рассчитывала покрыть свои социальные издержки. Бизнес России и руководство страны приспособились к изоляции, это дало им возможность подготовиться к нынешним событиям, пишет автор статьи.Отмечается также, что российской экономике был нанесен ущерб в связи с падением цен на нефть – за неделю национальная валюта подешевела примерно на 20 процентов.Издание пишет, что в связи с пандемией коронавируса экономику России ждет более серьезный удар – ведь многие компании вынуждены будут перевести сотрудников на дистанционную работу. При этом Москва на этапе восстановления будет задействовать накопленные резервы, и стране не придется бороться за финансирование на рынках капитала с целью стимулирования экономики, сообщает РИА Новости.