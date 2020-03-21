Около восьми тысяч жителей Дальнего Востока пострадали от работников фальшивых медцентров. Из них - 1,7 тысячи жителей Хабаровского края. Ущерб от деятельности мошенников превысил сумму в сто миллионов рублей. Обвиняемыми и подозреваемыми по уголовному делу являются более 40 человек.

Около восьми тысяч жителей Дальнего Востока пострадали от работников фальшивых медцентров. Из них — 1,7 тысячи жителей Хабаровского края. Ущерб от деятельности мошенников превысил сумму в сто миллионов рублей. Обвиняемыми и подозреваемыми по уголовному делу являются более 40 человек, передает ГТРК "Дальневосточная"."Всем выйти к стене! Телефоны оставляем на стойке!"Сотрудники Росгвардии ворвались в один из псевдомедцентров под названием "Идеал" прямо в разгар "рабочего процесса". Пока оперативники вывели в коридор не имеющих профильного образования работников, пациенты ждали на массажных кушетках."В итоге к уголовной ответственности привлекли 11 лиц. Помимо этого мы проверяем причастность к преступлению еще 30 лиц. Потерпевшими в результате противозаконной деятельности стали более 8 тысяч дальневосточников. Большая часть из них - пенсионеры", — говорит глава отдела по расследованию коррупционных преступлений СУ УМВД РФ по Хабаровскому краю Александр Поздяйкин.По предварительным подсчетам, ущерб составил не менее 100 миллионов рублей. Оперативники установили, что под предлогом оказания медицинской помощи денежные средства у граждан похищали представители пяти подобных "клиник". Одна из них — в Благовещенске и две — в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске."Для реализации своих намерений преступники брали в аренду помещения в крупных ТЦ, где устанавливали псевдомедицинскую аппаратуру. После этого их подельники из "call-центров" звонили жителям ДФО и предлагали пройти бесплатную диагностику всего организма", — рассказал Кирилл Рогачёв.После завершения обследования сотрудники уверяли клиентов в необходимости пройти срочный курс лечения от разного рода заболеваний — от проблем с сердцем до цирроза. При этом, по заверениям мошенников, стоимость медпомощи якобы будет частично компенсирована федеральным бюджетом."Сказали, что все процедуры будут стоить 5 тысяч рублей. В итоге выяснилось, что это кредит, а 5 тысяч — ежемесячный платеж на 2 года", — рассказал клиент медицинского центра Евгений Гордеев.Суммы кредитов доходили до 350 тысяч рублей. Как считают сотрудники полиции, число обманутых пациентов может увеличиться. Всех пострадавших призывают обращаться с заявлениями.