Панические распродажи на финансовых рынках и едва ли не самое быстрое в истории укрепление доллара стали для развивающихся стран (emerging markets) настоящей проблемой.

Панические распродажи на финансовых рынках и едва ли не самое быстрое в истории укрепление доллара стали для развивающихся стран (emerging markets) настоящей проблемой.Доходности еврооблигаций падали с пугающей скоростью, что привело к резкому росту вероятности дефолта. Доходности евробондов 15 стран более чем на $100 миллиардов оказались выше доходностей казначейских облигаций США более чем на 1000 базисных пунктов, а для многих инвесторов это сигнал о переходе этих бумаг в разряд проблемных, пишет Bloomberg.По состоянию на начало года подобная картина наблюдалась только в бумагах Ливана, который в марте объявил дефолт, Аргентины, которая ведет переговоры о реструктуризации долга, а также Замбии и Суринама. Однако вспышка коронавируса и последовавший за этим обвал финансовых рынков пополнили число проблемных стран.Больше всего инвесторов беспокоят Эквадор и Замбия. Эквадор, доходность евробондов которого с погашением в марте 2022 года превышает 70%, в прошлом году сильно пострадал от массовых протестов, пишет агентство Bloomberg.Падение нефтяных котировок и задержка в предоставлении траншей кредита Международного валютного фонда на $4,2 миллиарда лишь усиливают обеспокоенность инвесторов.Доходность евробондов Замбии с погашением в сентябре 2022 года впервые превысила 50%.От обвала нефтяных цен и рубля серьезно пострадали и облигации федерального займа России (ОФЗ). Сводный индекс гособлигаций РФ, в который, правда, входят бумаги в рублях, обвалился до минимумов с марта 2019 года.Евробонды также стремительно снижались, доходность по бумагам с погашением в 2030 году приближалась к 5%, однако по сравнению с приведенными выше странами эти цифры не выглядят такими пугающими.Сейчас российский рынок корректируется вверх. Стоимость облигаций повышается, а рубль начал укрепляться. Все это происходит на фоне резкого роста цен на нефть, которые сегодня превысили $30 за баррель. Впрочем, пока говорить об уверенном восстановлении преждевременно.