Специалисты раскрыли людям некоторые кошачьи секреты. Эти животные, которые стали домашними еще в Древнем Египте, оказывается, сами решили держаться ближе к человеку и взяли на себя всю инициативу по взаимодействию с ним.

Специалисты раскрыли людям некоторые "кошачьи секреты". Эти животные, которые стали домашними еще в Древнем Египте, оказывается, сами решили держаться ближе к человеку и взяли на себя всю инициативу по взаимодействию с ним.Это, как рассказали петербургские ученые, показали исследования ДНК очаровательных созданий.При этом тысячелетия совместного проживания с людьми ничуть не повлияли ни на привычки, ни на независимый нрав кошек.Оказывается, это не мы их дрессируем, а они – нас. Кошки даже "учат" человеческий язык, и все для того, чтобы чувствовать себя сытно и комфортно.Это мы приспособленцы, а котики, как говорит ветеринар Анна Кондратьева, пытаются подстраивать мир под себя.А для этого им надо научиться "говорить" так, чтобы человек их понимал как можно лучше.Например, если кошка выдала вариант, похожий на “мама”, а мы умилились, она может это поведение в себе закрепить, потому что привлекла к себе внимание, поясняет в эфире телеканала "Культура" зоопсихолог Елена Мельникова.И если среди своих кошки общаются при помощи запахов и жестов, то мяукают они специально для человека.Кроме того, биологи выяснили, что они прагматичны и всегда говорят "по делу".