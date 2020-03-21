Отмена международного конкурса Евровидение стала шоком для многих россиян. Однако на этом неприятные новости не закончились.

Отмена международного конкурса "Евровидение" стала шоком для многих россиян. Однако на этом неприятные новости не закончились.На официальном сайте представители конкурса сообщили о том, что песни, представленные в этом году, не будут допущены к участию в следующем. Другими словами, полюбившийся россиянам трек Uno группы Little Big не прозвучит на "Евровидении" в 2021 году.Кроме того, каждая страна должна решить сама, кого из артистов отправлять в следующий раз. В конкурсе может принять участие новый исполнитель или же заявленный в 2020 году, передает Lenta.ru.Напомним, об отмене конкурса "Евровидение" 18 марта. Европейский вещательный союз пошел на такие меры для борьбы с пандемией нового вида коронавируса.18 Мар 2020 в 9:11 PDTВ этом году Россию должна была представить петербургская группа Little Big с песней Uno. Клип на композицию стал одним из самых популярных и набрал более 33 миллионов просмотров за семь дней.