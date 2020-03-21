На улицах Италии появилась армия для того, чтобы любыми способами заставить людей сидеть дома. 20 тысяч военных патрулируют Неаполь, Калабрию, всю провинцию Кампания, и скоро они появятся в Риме. Об этом рассказала в прямом эфире программы 60 минут собкор ВГТРК Ася Емельянова.

На улицах Италии появилась армия для того, чтобы любыми способами заставить людей сидеть дома. 20 тысяч военных патрулируют Неаполь, Калабрию, всю провинцию Кампания, и скоро они появятся в Риме. Об этом рассказала в прямом эфире программы "60 минут" собкор ВГТРК Ася Емельянова.По ее словам, несмотря на все запреты итальянцы по-прежнему нарушают правила карантина. И это при том, что страна уже опередила Китай по количеству жертв коронавируса. Общее количество скончавшихся здесь достигло 3405. В Китае умерли 3245 человек, хотя население Поднебесной в 60 раз больше."Китай уже прислал второю партию врачей и медикаментов. Китайцы жестко раскритиковали обстановку в Италии, особенно Ломбардию, где все очень плохо. Все ждут 25 марта, когда правительством будут подписаны новые усиленные меры по борьбе с заболеванием", — рассказала Ася Емельянова.Общее число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 30 тысяч человек. Италия стала крупнейшим в Европе очагом распространения инфекции. Из-за пандемии вируса власти страны в начале марта закрыли Ломбардию, а также еще 14 провинций, в том числе Венецию. В этих регионах введены ограничения на въезд и выезд, а также на передвижение внутри.Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.