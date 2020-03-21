Внешность новейшего вседорожника от Ford, который предположительно будет именоваться Bronco Sport, уже никакого секрета не представляет (правда, пока тоже предположительно). Благодаря утечке из фирменного конфигуратора стало известно и о его моторах.

Внешность новейшего вседорожника от Ford, который предположительно будет именоваться Bronco Sport, уже никакого секрета не представляет (правда, пока тоже предположительно). Благодаря утечке из фирменного конфигуратора стало известно и о его моторах.Издание Carscoops со ссылкой на фейсбук-аккаунт Juggernaut Performance, опубликовавший сканы, утверждает, что Ford Bronco Sport получит выбор между 1,5- и 2,0-литровыми бензиновыми моторами в паре с восьмиступенчатым автоматом. Это косвенно подтверждается появившейся ранее информацией, что для нового кроссовера моторную гамму позаимствуют у Ford Escape/Kuga.На этом вседорожнике младший мотор развивает 182 л.с. и 240 Нм крутящего момента, старший - 250 л.с. и 372 Нм. Однако у Ford Escape имеются как передне-, так и полноприводные варианты, тогда как Bronco Sport, похоже, будет комплектоваться приводом на все колеса по умолчанию. При этом он окажется еще и несколько компактнее: его колесная база составит 2 670 мм, что примерно на 40 мм меньше, чем у Escape.Предполагается, что Bronco Sport будет предлагаться с 10 различными цветами кузова (включая экзотический "Зона 51"), колесными дисками до 17 дюймов и тремя вариантами отделки салона, включая возможность применения двуцветных схем. Контрастной можно будет сделать и крышу кроссовера. В список опций войдут кожаный руль, двухзонный климат-контроль, акустическая система с 6 динамиками и беспроводная зарядка, а среди комплектаций появятся версии, подготовленные для бездорожья.Дебют Ford Bronco Sport состоится уже в этом году, но официально его дата пока не объявлена.