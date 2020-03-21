Пенсионеры Санкт-Петербурга и Ленобласти смогут получить пенсию, не выходя из квартиры. В связи с распространением коронавируса все денежные выплаты и пособия пожилым людям принесут домой.

Пенсионеры Санкт-Петербурга и Ленобласти смогут получить пенсию, не выходя из квартиры. В связи с распространением коронавируса все денежные выплаты и пособия пожилым людям принесут домой.Как уточняет ГТРК "Санкт-Петербург", заявки на получение пенсии на дому можно оставить, позвонив в отделение связи. Оплачивать эту услугу не нужно. Почтальон отдаст пенсионеру квитанцию. Подобным образом можно оплачивать все коммунальные платежи, налоги, штрафы и другие платежные документы. Сейчас эти услуги особенно актуальны.В городском Комитете здравоохранения в Петербурге налажена также дистанционная выдача больничных листов тем, кто находится на карантине после возвращения из-за рубежа.В городе и области введен режим повышенной готовности. Особое внимание — пожилым. Людям старше 65 лет врачи рекомендуют избегать общественные места.