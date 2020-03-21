Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал про тест на коронавирус COVID-19 Владимира Путина, закрытии Москвы на карантин, дефицит с масками и петицию общественных деятелей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал про тест на коронавирус COVID-19 Владимира Путина, закрытии Москвы на карантин, дефицит с масками и петицию общественных деятелей.По словам представителя главы государства, у российского лидера нет необходимости проходить тест на вирус, поскольку он "прекрасно себя чувствует и продолжает работать по графику".Что касается закрытия столицы на карантин, такая возможность в настоящее время не рассматривается.Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время в России действительно наблюдается некоторый дефицит медицинских масок и других средств защиты от распространения COVID-19. Но данная проблема должна быть решена — производство наращивается.Пресс-секретарь президента подчеркнул, что индивидуальными средствами защиты, в первую очередь, обеспечиваются те, кто работает с больными, обслуживает население, забирает анализы. В их числе таможенники, пограничники, встречающие пассажиров самолетов и других транспортных средств, сообщает ТАСС.Песков рассказал, что не только Россия сталкивается с дефицитом санитайзеров и масок. В настоящее время такая ситуация зафиксирована во всех странах мира. По словам пресс-секретаря главы государства, в настоящее время российские предприятия, производящие антисептики и маски, работают в круглосуточном режиме.Ранее стало известно, что общественные деятели создали петицию, в которой просят Владимира Путина и правительство страны принять экстренные меры для предотвращения эпидемии коронавируса. Дмитрий Песков отметил, что предложения из открытого письма будут учтены, но окончательные решения останутся за оперативным штабом по борьбе с COVID-19.Пресс-секретарь президента подчеркнул, что не нужно проводить сравнительные параллели между странами, где зафиксирован коронавирус. По словам Дмитрия Пескова, "здесь мы все в одной лодке". В настоящее время важны консолидированные усилия и отечественных, и международных медиков, чтобы как можно скорее найти метод эффективного лечения болезни и разработать соответствующую вакцину.Дмитрий Песков отметил, что у российских медиков уже имеются очень хорошие наработки. Врачи ведут международное сотрудничество, особенно с китайскими коллегами, о чем вчера, 19 марта, Владимир Путин говорил во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в настоящее время пока ни одной из стран мира не удалось остановить проникновение коронавируса, но делается все возможное, чтобы минимизировать опасность.В настоящее время по всему миру зафиксировано свыше 248 тысяч зараженных коронавирусом. Число умерших от болезни — более десяти тысяч человек.В России вылечиться от коронавируса смогли девять человек.