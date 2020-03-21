Двух подростков спасли в заливе Босфор Восточный. Они оказались на оторвавшейся льдине, передает ГТРК Владивосток. Сообщение о ЧП поступило сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях от очевидцев.

Двух подростков спасли в заливе Босфор Восточный. Они оказались на оторвавшейся льдине, передает ГТРК "Владивосток". Сообщение о ЧП поступило сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях от очевидцев.Выяснилось, что два подростка оказались на оторвавшейся льдине в заливе Босфор Восточный со стороны острова Русский. Спасателям удалось быстро добраться до места происшествия и спасти детей. Подростков доставили на берег в удовлетворительном состоянии.ГУ МЧС России по Приморскому краю обращается ко всем жителям региона с убедительной просьбой — не выходить на тонкий лед. Опасность заключается в том, что при движении человека он неожиданно проваливается. Выбраться из холодной воды очень трудно. Особое внимание нужно обращать на детей, следить за тем, где они и чем заняты, напоминает МЧС.