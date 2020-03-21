Установлено, что 44-летняя жительница столицы незаконно осуществила постановку иностранных граждан на учет в своей квартире...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Косино-Ухтомский ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в фиктивной постановке иностранных граждан на миграционный учет.Полицейские установили, что 44-летняя жительница столицы за денежное вознаграждение незаконно осуществила постановку иностранных граждан на миграционный учет в своей квартире на улице Дмитриевского, заведомо зная, что проживать они там не будут, чем нарушила требования миграционного учета Российской Федерации.Дознанием ОМВД России по району Косино-Ухтомский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73