За успешную эвакуацию российских детей из Багдада чрезвычайный и полномочный посла РФ в Ирак Максим Максимов награжден Почетной грамотой президента РФ.

За успешную эвакуацию российских детей из Багдада чрезвычайный и полномочный посла РФ в Ирак Максим Максимов награжден Почетной грамотой президента РФ. Соответствующее распоряжение, подписанное главой государства, опубликовано на официальном портале правовой информации.Работа по возвращению на родину детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта из-за воевавших на стороне боевиков родителей, активно ведется по поручению Владимира Путина уже несколько лет. В частности, с декабря 2018 года четырьмя рейсами в Россию были вывезены 122 ребенка.