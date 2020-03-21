Взрыв газа в жилом доме унес жизнь хозяина квартиры, чье тело было обнаружено после ликвидации возгорания. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье Причинение смерти по неосторожности.

Следственный комитет обнародовал кадры из квартиры многоэтажного жилого дома в Перми, где в пятницу, 20 марта, взорвался бытовой газ.Как сообщалось ранее, ЧП произошло в пятиэтажном здании на улице Чернышевского. В результате взрыва газовоздушной смеси оказались выбиты оконные рамы и начался пожар. По предварительным данным, несущие конструкции не пострадали, об обрушении речи не идет.После ликвидации возгорания в жилом помещении было обнаружено тело хозяина квартиры. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести.Региональное управление СК РФ уже возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".