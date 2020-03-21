На севере Москвы локализовали пожар в общежитии Московского университета пищевых производств. По предварительным данным, четыре человека пострадали.

На севере Москвы локализовали пожар в общежитии Московского университета пищевых производств. По предварительным данным, четыре человека пострадали.Огонь вспыхнул в 4-этажном здании на улице Памфилова около 11 вечера. Пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности. Возгорание возникло на втором этаже, сообщает телеканал "Россия 24".В общежитии проживает 369 человек. В настоящее время на месте инцидента работают пожарные расчеты.