Правительство Германии рассматривает возможность покупки акций крупных немецких компаний, таких как авиакомпания Lufthansa. Такая мера позволит поддержать эти компании, заявил министр финансов Германии Олаф Шольц.

Правительство Германии рассматривает возможность покупки акций крупных немецких компаний, таких как авиакомпания Lufthansa. Такая мера позволит поддержать эти компании, заявил министр финансов Германии Олаф Шольц."Я предложил добавить программы, с помощью которых мы могли бы помочь с капиталом, то есть приобрести акции компаний, которые посчитают это разумным и полезным", — отметил Шольц в интервью ZDF. Правительство представит новую программу в дополнение к мерам по обеспечению доступа к ликвидности для компаний через Бундесбанк.В свою очередь глава Lufthansa Карстен Шпор затруднился дать прогноз работы авиакомпании на оставшуюся часть года, отмечает "Интерфакс". Распространение коронавируса ввело всю мировую экономику, включая авиакомпанию, в режим ЧС, подчеркнул Шпор. Последствия никто не может предсказать. Чем дольше продолжится этот кризис, тем более вероятно, что работа воздушного транспорта станет невозможной без государственной помощи, пояснил Шпор.Lufthansa ведет переговоры о получении помощи с властями Германии, Австрии, Бельгии и Швейцарии. Авиакомпании Austrian, Brussels и Swiss входят в состав Lufthansa. При этом Brussels, Austrian и Air Dolomiti в Италии уже приостановили авиаперевозки.Между тем Lufthansa Cargo выполняет грузовые перевозки в полном объеме и изучает возможность использования гражданских самолетов Boeing-747 для перевозки грузов.