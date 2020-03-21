Правительство отменило штрафы к предприятиям автопрома за нарушение сроков выполнения госконтрактов из-за последствий распространения коронавируса.

Правительство отменило штрафы к предприятиям автопрома за нарушение сроков выполнения госконтрактов из-за последствий распространения коронавируса."Еще одно решение, которое позволит смягчить негативные последствия от пандемии. Мы прекратим в ряде случаев штрафовать исполнителей по госконтрактам, если они нарушили свои обязательства", — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.По взаимному соглашению стороны могут теперь изменить срок исполнения контракта без предъявления к поставщику требования об уплате пеней в связи с просрочкой исполнения обязательств, отмечено в постановлении правительства.Штрафы отменены в связи с введением временных мер по предотвращению распространения коронавируса в России, подчеркивает правительство. Решение принято в рамках Плана по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавируса.Правительство ранее одобрило возможность отсрочки уплаты арендных платежей для малого и среднего бизнеса и ввело для таких предпринимателей трехмесячный мораторий на выплату страховых взносов.