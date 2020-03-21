Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Главными темами стали экономическая ситуация и распространение коронавируса COVID-19, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Главными темами стали экономическая ситуация и распространение коронавируса COVID-19, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так, участники совещания обсудили меры стабилизации экономики России в условиях нестабильности на мировых рынках, работу координационных структур по противодействию коронавирусу, процесс создания вакцины от COVID-19, пишет агентство РИА Новости.Уточняется, что в совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь СБ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников и другие.По последним данным, в России выявлено 199 заболевших коронавирусом COVID-19.