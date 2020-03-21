В Сети появилось видео, на котором стоящий на парковке электромобиль Tesla с помощью бортового комплекса видеокамер сумел записать момент начала землетрясения и причиняемых им разрушений.

В Сети появилось видео, на котором стоящий на парковке в США электромобиль Tesla с помощью бортового комплекса видеокамер сумел записать момент начала землетрясения и причиняемых им разрушений.В описании видео, появившегося на сервисе Youtube, сказано, что землетрясение произошло в городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта) 18 марта, а его сила составили 5,7 балла по шкале Рихтера.У стоявшей в этот момент на парковке у супермаркета Tesla Model 3 сработал комплекс круговой видеофиксации, который и запечатлел с разных камер последствия удара стихии. На видео хорошо видно, как от мощных толчков качаются машины, столбы и деревья, на которых рвутся провода.В штатный видеорегистратор TeslaCam входят камеры на задних крыльях, лобовом стекле и на корме. Кроме того, после обновления 2019 года был внедрен режим Sentry Mode, при котором автоматика фиксирует движение возле автомобиля на парковке и включает все камеры в режим записи происходящего.