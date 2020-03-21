Россия и Казахстан будут наращивать взаимодействие для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Об этом договорились президенты двух стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время состоявшегося сегодня телефонного разговора.

Россия и Казахстан будут наращивать взаимодействие для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Об этом договорились президенты двух стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время состоявшегося сегодня телефонного разговора.Кроме того, будет усилена координация усилий для решения проблем, с которыми сталкиваются граждане обоих государств в связи с введенными ограничительными мерами, сообщает пресс-служба Кремля.В свою очередь, в пресс-службе главы Казахстана сообщили, что Токаев попросил Путина содействовать возвращению домой казахстанских граждан, находящихся в России в качестве транзитных пассажиров. По данным казахстанской стороны, российский лидер ответил, что правительство РФ поможет в решении этой проблемы, передает "Интерфакс".Ранее Токаев подписал указ о введении в Казахстане режима ЧП с 15 марта до 15 апреля. Дополнительно с 19 марта объявлен карантин в Нур-Султане и Алма-Ате, сообщает ТАСС. В настоящее время в стране насчитывается 49 заразившихся коронавирусом нового типа.В России число заболевших составило 199 человек в 23 регионах. Во всем мире число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 230 тысяч человек, около 10 тысяч из них скончались.