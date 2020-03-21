Врио замгубернатора региона Александр Байер провел рабочее совещание с научными сотрудниками института археологии РАН. Стороны затронули тему продолжения археологических раскопок в городском парке отдыха Гороховца, где было обнаружено уникальное захоронение 12 века. Археологические работы планируют возобновить при улучшении погоды, а завершат их, предварительно, к середине мая.

Врио замгубернатора региона Александр Байер провел рабочее совещание с научными сотрудниками института археологии РАН. Стороны затронули тему продолжения археологических раскопок в городском парке отдыха Гороховца, где было обнаружено уникальное захоронение 12 века, передает ГТРК "Владимир".Напомним, два года назад Гороховец стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды, а в 2019-м городу выделили 50 миллионов рублей на благоустройство местного парка. Во время работ на территории были найдены захоронения, предположительно датированные 12 веком, в связи с чем благоустройство парковой зоны приостановили до завершения исследовательских археологических работ.Специалисты Института археологии РАН сообщили, что археологическое наблюдение на объекте "Комплекс памятников, 12-13 век нашей эры городище, курганная группа" на данный момент организовать невозможно из-за погодных условий и промерзания грунта. Работы планируют возобновить при улучшении погоды, а завершат их, предварительно, к середине мая. До этого времени благоустройство парка в границах объекта археологического наследия проводить запрещено.Отметим, что данное захоронение является уникальной находкой для Владимирской области. На данный момент прорабатываются изменения в проект благоустройства парка, согласно которым место захоронения должно стать отдельной зоной. В будущем эта территория может стать новым местом притяжения туристов в регион, считают представители областной администрации.