Апелляционный суд Амстердама отложил рассмотрение дела о Скифском золоте из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Дату следующего заседания обещают объявить 7 июля 2020 года.

Апелляционный суд Амстердама отложил рассмотрение дела о "Скифском золоте" из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Дату следующего заседания обещают объявить 7 июля 2020 года, сообщает агентство ТАСС.Напомним, "Скифское золота" – это 2 тысяч экспонатов, которые привезли в Амстердам из Центрального музея Тавриды, Керченского и Бахчисарайского историко-культурных заповедников, национального заповедника "Херсонеса Таврического".Золото использовалось в амстердамском музее Алларда Пирсона для оформления выставки. Но после возвращения Крыма в состав России возник вопрос, кому принадлежат эти экспонаты: РФ или Украине.В 2016 году суд Нидерландов встал на сторону Украины и постановил вернуть "Скифское золото" Киеву. Однако в 2017 году крымские музеи подали апелляцию. После чего предыдущее решение было отменено.