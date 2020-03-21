Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.

Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.В интервью газете "Коммерсант" он рассказал, что не обсуждал свои политические планы ни с администрацией Кремля, и лично с Владимиром Путиным."Я полагаю, что в нашей стране никаких одобрений для таких движений не требуется. Когда был разговор о моем участии в разного рода проектах, делать это не возбранялось", — пояснил он.При этом Роман Путин объяснил, что политику президента полностью поддерживает, и его партия будет содействовать действующей власти в ее позитивных начинаниях. Основной упор планируется сделать на работе в регионах. А главной задачей партии станет преодоление 5-процентного барьера и участие в выборах в Госдуму.Финансировать новую структуру на начальном этапе бизнесмен готов сам."Число регионов, которые хотят с нами сотрудничать, растет в геометрической прогрессии. Сегодня их 45, а через месяц их может быть уже 64", — рассказал Роман Путин, добавив, что проведение партийного съезда должно состояться до конца весны.