Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) и отечественные авиакомпании выработали механизм перевозки россиян из стран, проблемных с точки зрения распространения нового коронавируса, в ближайшие три дня.

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) и отечественные авиакомпании выработали механизм перевозки россиян из стран, проблемных с точки зрения распространения нового коронавируса, в ближайшие три дня.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Росавиации, подчеркнув, что вопрос эвакуации россиян из Марокко из-за отсутствия прямого воздушного сообщения с этой страной, требует дополнительной проработки.Всего же обсужден список из 30 стран, в том числе семь из них, где сложилась самая сложная ситуация с эвакуацией оттуда россиян — Венгрия, Марокко, Испания, Черногория, Молдавия, Мальта и Португалия.Отмечается, что вывозить россиян из этих стран будут "Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии" и "Победа".11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавирусной пневмонии – пандемией. В настоящее время в более чем 168 странах мира заразились более 270 тысяч человек, более 90 тысяч выздоровели, более 11 тысяч умерли.