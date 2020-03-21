Специалисты научного центра Вектор начали испытания вакцины от коронавируса COVID-19. Одновременно ученые тестируют сразу шесть различных типов препарата. Когда ждать результатов?

Специалисты научного центра "Вектор" начали испытания вакцины от коронавируса COVID-19. Одновременно ученые тестируют сразу шесть различных типов препарата. Когда ждать результатов?Первые результаты, как ожидается, будут уже в апреле 2020 года. Правда, о готовой вакцине речь пока не идет.Первые прототипы готовы — можно начинать испытания (пока что не на людях). В "Векторе" приступили к тестированию препаратов in vivo — на лабораторных животных: хорьках и низших приматах.Для создания вакцины были отобраны шесть вариантов технологии. Это три рекомбинантные, на основе прививок от гриппа, кори и везикулярного стоматита, а также мРНК, пептидная и субъединичная вакцины. Одна из главных задач сейчас — понять, какие из них являются наиболее эффективными."Запустив сейчас эксперименты параллельно по шести направлениям, мы надеемся в ближайшее время получить обнадеживающие результаты по одному-двум препаратам точно", — прокомментировала ситуацию заместитель генерального директора по научной работе Научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Елена Гаврилова.Все шесть технологий в "Векторе" уже использовались. На их основе были созданы эффективные вакцины от других опасных инфекций. Например, пептидная вакцина была разработана для борьбы с лихорадкой Эбола. Против вируса Марбург были использованы технологии создания рекомбинантной вакцины, то есть методы генной инженерии. Это направление считается особенно перспективным, с его помощью можно буквально создавать микроорганизмы с запрограммированными свойствами. В частности, просто вырезать из генома вируса участки, отвечающие за болезнетворность. Получается совершенно безобидный организм, который все так же может проникать внутрь клеток, размножаться, но уже ничем человеку не угрожает. Главное, на него окажется выработан иммунный ответ, и опасный собрат будет уже не страшен.Несколько слов также об мРНК вакцине. Такие сейчас пытаются создать и за рубежом. Они основаны на так называемых информационных РНК. Это своеобразные внутриклеточные посланники. Когда надо сформировать необходимый белок, человеческая ДНК создает этого посыльного и отправляет в рибосомы, где по шаблону формируется нужная молекула. Если искусственно создать правильную мРНК, можно заставить клетки генерировать антитела от любой инфекции.В апреле станет понятно, какой тип вакцины самый безопасный и при этом проявляет наилучшую активность и иммуногенность. Ученые определятся с дозой и способом введения прививки, затем начнутся испытания на людях. Ожидается, что в оборот российская вакцина от коронавируса поступит до конца текущего года.