В вирусологическом центре Вектор под Новосибирском проходят испытания прототипов вакцин от коронавируса COVID-19. Что уже удалось сделать ученым?

В вирусологическом центре "Вектор" под Новосибирском проходят испытания прототипов вакцин от коронавируса COVID-19. Что уже удалось сделать ученым?Центр вирусологии "Вектор" в Новосибирске. Именно здесь разрабатывают вакцину от коронавируса — и не одну, а сразу 13 прототипов.Пока идут испытания на подопытных животных: крысах, хорьках и низших приматах. Всего создано шесть вариантов вакцины — как на основе платформ, уже используемых для прививок от гриппа, так и новые, синтетические. Ученые в первую очередь должны выяснить, насколько безопасна и эффективна окажется новая разработка."В первую очередь для любого препарата необходимо показать его безопасность и имунногенность, насколько он может вызывать эффективный иммунный ответ против инфекции. Соответственно, первые эксперименты, которые мы сейчас проводим, они предназначены для того, чтобы определить, насколько эффективен прототип вакцины и насколько он безопасен", — объясняет Елена Гаврилова, заместитель генерального директора по научной работе Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.Затем надо будет определиться с практической частью: дозой, кратностью, схемой введения. Так что клинические испытания на здоровых добровольцах — это дело будущего. По самым оптимистичным прогнозам, внедрение вакцины может начаться не ранее октября-декабря."Получив живой материал, мы его сразу передали на исследование в электронный микроскоп и увидели классическую картину коронавируса, который имеет свои особенности — почему его и назвали так — вокруг вирусной частицы есть белки, которые формируют изображение, как корона", — показывает Елена Гаврилова, заместитель генерального директора по научной работе Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.Коронавирусы — особая группа вирусов. Их внутренний код — РНК — природа тщательно спрятала. Есть несколько слоев защиты, а на поверхности образования, похожие на шипы, их вирус использует как ключи, чтобы проникнуть в здоровые клетки. И момента проникновения он получает полный контроль над ними и программирует их по-новому. В итоге клетка превращается в завод по производству вируса, но уже внутри организма.Уже известно, что подход к этой вакцине нужен особый — вирус опасен для пожилых. Потому ученые в первую очередь должны понять, как новая прививка повлияет на состояние сердечно-сосудистой системы."Над вакциной против COVID-19 работают ученые в 66 лабораториях по всему миру. Одна из первостепенных задач — понять, что вызывает тяжелое течение болезни", — говорит Светлана Яцышина, руководитель референс-центра по мониторингу возбудителей болезней верхних и нижних дыхательных путей ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора."Китайские коллеги сейчас выделяют 2 разных типа вируса коронавируса, которые отличаются тем, насколько тяжелую форму заболевания они вызывают. Я думаю, что в ближайшем будущем их будут выделены десятки видов. И это как раз нам позволит провести более глубокий анализ свойств этого вируса, с какими именно генетическими особенностями связано тяжелое течение, легкое течение, способность вызывать иммунитет. Все это нас обязательно нужно будет для разработки и лечения коронавируса и, конечно, для разработки вакцинных препаратов, профилактических препаратов", — объясняет Вадим Покровский, руководитель отдела Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.Чтобы ускорить выпуск вакцины, новосибирские ученые работают в круглосуточном режиме и уже через месяц ждут первые результаты об активности препаратов.В музее центра "Вектор" есть экспозиция с воспоминания сибирских ученых о ликвидации разных эпидемий по всему миру. История о победе над коронавирусом тоже займет свое место.