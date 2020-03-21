Российские разработчики тестируют шесть вакцин от коронавируса COVID-19. Они были созданы в кратчайшие сроки, всего за два месяца, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с заболеванием.

Российские разработчики тестируют шесть вакцин от коронавируса COVID-19. Они были созданы в кратчайшие сроки, всего за два месяца, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с заболеванием.Работа шла круглосуточно, цитирует премьера агентство "Интерфакс". Есть надежда, что в ближайшее время российские препараты докажут свою безопасность и эффективность, отметил Мишустин.Правительство по мере необходимости будет оказывать поддержку людям и компаниям, которые оказались в зоне риска. В частности, убытки из-за коронавируса несут культурные и спортивные учреждения. Поэтому нужно обеспечить стабильную работу.Также сформирован план помощи гражданам, которые заразились COVID-19. Им реструктуризируют кредиты и не будут начислять штрафы.Сейчас главная задача руководства страны – это остановить распространение COVID-19. Для этого нужно не только ограничивать перелеты и массовые мероприятия, но разрабатывать вакцину, уточнил премьер.