Глава Роснефти Игорь Сечин рассказал об объективных и субъективных факторах нефтяного кризиса.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин рассказал об объективных и субъективных факторах нефтяного кризиса.В эфире программы "Международное обозрение" он пояснил, что на рынок нефти влияют объективные факторы, среди которых — фактор политических циклов. Это выборы в США и возможная смена руководства в Саудовской Аравии. Также на рынок влияет коронавирус COVID-19, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Сечина. Из-за пандемии сокращается работа транспорта, компании отказываются от использования самолетов, целые регионы мира оказываются в изоляции. Все это снижает потребление нефти, отметил Сечин.Он назвал коронавирус действительно серьезной проблемой, которую следует учитывать при балансировке рынка, но не стоит драматизировать. Китай, как известно, уже справился с эпидемией, и его успех показал, что самое надежное средство в борьбе с инфекцией — изоляция.В ситуацию на рынке вмешиваются и политические факторы, такие, как санкционный, считает глава "Роснефти". Санкционный фактор влияет в том числе и на членов ОПЕК — таких, как Иран и Венесуэла. Наложен ряд ограничений и на Россию.Влияние коронавируса, политических и санкционных факторов привели рынок к волатильности, считает Сечин. Причем иногда высказывания политических лидеров подогревают ее.Однако глава "Роснефти" считает, что рынок откорректируется. Он рассказал, что операционные затраты "Роснефти" сопоставимы с операционными затратами Saudi Aramco. Они позволят поддерживать текущий объем нефтедобычи еще в течение 22 лет, при этом не нужно никаких дополнительных инвестиций в геологоразведку. "Роснефть", в отличие от Saudi Aramco, не демпингует, а эффективность ее работы скорее всего выше, чем у саудовской компании.