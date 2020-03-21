Лаборатории столицы в сутки будут делать 10 тысяч тестов на COVID-19, сообщили в городском Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Одно из главных направлений борьбы с пандемией – своевременное и качественное тестирование группы риска, подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.

Лаборатории столицы в сутки будут делать 10 тысяч тестов на COVID-19, сообщили в городском Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Одно из главных направлений борьбы с пандемией – своевременное и качественное тестирование группы риска, подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.Градоначальник посетил лабораторию в диагностическом клиническом центре №1. Количество пациентов растет умеренно, тем не менее на первый план выходит быстрое и качественное тестирование тех, кто находится в группе риска, сказал мэр.Он выразил благодарность системе Роспотребнадзора и федеральным лабораториям, в последние недели работавшим круглые сутки, отдавая силы и здоровье на общее дело. По словам Собянина, они сделали очень многое, чтобы диагностировать заболевших коронавирусом и начать их лечение."Тем не менее, совершенно очевидно, что этих мощностей не хватает для такого большого города как Москва, мы получили разрешение и совместно со специалистами Роспотребнадзора оттестировали наши крупнейшие городские лаборатории, дооснастили их современным оборудованием", – сказал градоначальник.Коронавирус. Открываем 9 новых лабораторий:— Сергей Собянин (@MosSobyanin)В ближайшие дни, начиная с 21 марта, в городе откроются девять мощных лабораторий. До конца недели они выйдут на уровень около 10 тысяч тестов. "Что, по сути дела, в два с половиной раза увеличит мощности лабораторных исследований", – сказал мэр Москвы.Он подчеркнул, что и в дальнейшем город продолжит наращивать мощности лабораторных исследований."Вполне возможно, мы сегодня ведем переговоры, что включим мощности и частных лабораторий", – рассказал столичный градоначальник.В Москве исследование на коронавирус решено сосредоточить в девяти лабораториях. На выходных они работают в тестовом режиме, а с понедельника, 23 марта, начнут выполнять исследования в рабочем режиме, отметил главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике департамента здравоохранения столицы Александр Цибин.Лаборатории соответствуют всем нормам биологической безопасности. Для работы в них обучены 170 сотрудников Роспотребнадзора, а в дальнейшем их количество будет доведено до 250.Стоит отметить, что процесс исследования на коронавирус в столице занимает не более 24 часов. При поступлении в лабораторию материалы проходят регистрацию, на направлениях ставится отметка, указывается дата и время, сверяются данные пациента.Напомним, что в России выявлено 253 случая заражения коронавирусом COVID-19. В Москве с 21 марта по 12 апреля закрыты государственные общеобразовательная учреждения, между тем детские сады работают в обычном режиме. Серьезные меры безопасности предприняты в аэропортах, общественный транспорт тщательно дезинфицируется.