Злоумышленники предложили потерпевшему компенсировать ущерб за якобы поврежденный автомобиль...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали подозреваемых в мошенничестве.В отдел полиции обратился 65-летний москвич. Потерпевший рассказал, что припарковал свой автомобиль на улице Маршала Неделина, после чего около него остановилась машина с двумя мужчинами. Неизвестные сказали, что он якобы задел зеркало их автомобиля, после чего скрылся. Однако, чтобы не обращаться в ГИБДД, мужчины предложили компенсировать ущерб в размере 62 тысяч рублей. Потерпевший отдал деньги, однако через некоторое время понял, что его обманули, и обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на Коптевском бульваре. Ими оказались двое приезжих в возрасте 34 и 40 лет.Следственным отделением ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Полицейские проводят мероприятия по установлению возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93