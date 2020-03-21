Организаторы чемпионата Турции по футболу сообщили о том, что все футбольные турниры прерываются на неопределенный срок. Причина - пандемия коронавируса. Пауза коснулась профессиональных и любительских лиг.

Организаторы чемпионата Турции по футболу сообщили о том, что все футбольные турниры прерываются на неопределенный срок. Причина — пандемия коронавируса."Федерация футбола Турции подтверждает, что все футбольные мероприятия в стране немедленно приостановлены из-за распространения коронавируса, — говорится в сообщении ФФТ, которое приводит Спортбокс.Ru. — Пауза в соревнованиях распространяются как на профессиональные, так и на любительские турниры".Таким образом, чемпионат Турции застыл после 26 тура — за восемь раундов до своего завершения. На первом месте Суперлиги располагается "Трабзонспор", делящий лавры лидера турнира с "Башакшехиром" — у обоих клубов по 53 очка. Тройку лучших замыкает "Галатасарай" (50 очков)."Антальяспор", за которую играет защитник сборной России Федор Кудряшов, с 30 очками идет на 11 месте.