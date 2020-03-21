Tinder сделает бесплатной премиум-функцию людям, оставшимся в одиночестве из-за карантина

Сервис для знакомств Tinder выразил желание помочь людям, оставшимся в одиночестве из-за карантина. Начиная со следующей недели функция Passport, которая позволяет искать потенциального романтического партнера по всему миру, а не только поблизости, временно станет бесплатной."Мы надеемся, что вы воспользуетесь функцией Passport, чтобы виртуально перенестись из карантина в любую точку мира, - говорится на сайте компании. - Вы можете взглянуть на людей из родного города, студенческого городка или города-побратима, и найти там тех, кто сейчас испытывает то же самое. Или хотя бы выучите, как сказать 'привет' на другом языке".Акция продлится до 30 апреля. Ранее функция Passport была доступна только платно в рамках подписок Tinder Gold или Tinder Plus.Ранее в этом месяце Tinder начал предупреждать пользователей об опасности заражения коронавирусной инфекцией. При запуске приложения появляется всплывающее окно, в котором приводится список мер по профилактике заражения. Tinder пишет: "Часто мойте руки, обрабатывайте их дезинфицирующим гелем, не трогайте лицо и старайтесь соблюдать дистанцию в общественных местах".По данным на 20 марта, в мире зарегистрировано свыше 242 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 9800 человек скончались. В России зарегистрировано 253 случая заболевания, 12 человек выздоровели.