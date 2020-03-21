На самоизоляцию из-за подозрения на коронавирус COVID-19 отправился глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Фаворов. Он признался, что неделю назад у него проявился кашель, а температура повысилась до 37,5 градуса.

На самоизоляцию из-за подозрения на коронавирус COVID-19 отправился глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов. Он признался, что неделю назад у него проявился кашель, а температура повысилась до 37,5 градуса.После этого Андрей Фаворов минимизировал контакты со всеми, кем можно и с кем нельзя, сообщает "Интерфакс"."Самоизолировался, сижу дома, никуда не выхожу, — рассказал чиновник в видеообращении, которое разместил на своей страничке в Facebook. — Чувствую себя прекрасно, только скучно".Андрей Фаворов планирует еще неделю провести в самоизоляции, пока все вопросы о его возможном инфицировании коронавирусом не будут сняты.После объявления Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 года пандемии коронавируса, зафиксировано 10 тысяч 525 смертей от заболевания. Всего заболели 253 тысячи 757 человек, 86 тысяч 591 пациент избавился от коронавируса.На Украине заболевание подтверждено у 26 человек, трое скончались. Вылечился пока только один пациент. В России 253 случаев заражения. Рост за сутки составил 54 человека. 9 пациентов выписаны из больниц после выздоровления и двух отрицательных тестов. В Москве от тромба скончалась 79-летняя женщина-профессор. Она была госпитализирована 13 марта. Днем позже тест показал наличие у нее коронавируса.