Нидерландский суд вынес приговор 38-летнему уроженцу Турции Гекмену Танышу. Мужчина пробудет в тюрьме до конца дней своей жизни. Такое наказание осужденный получил за вооруженное нападение.

Нидерландский суд вынес приговор 38-летнему уроженцу Турции Гекмену Танышу. Мужчина пробудет в тюрьме до конца дней своей жизни. Такое наказание осужденный получил за вооруженное нападение.Инцидент произошел в нидерландском Утрехте в марте 2019 года. Мужчина открыл стрельбу в трамвае, в результате которой погибли четыре человека, еще столько же получили ранения.Злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле. Впоследствии в его машине обнаружили записку, которая позволяет предположить террористический характер инцидента.Сторона обвинения требовала пожизненного срока уроженцу Турции. Кроме того, было отмечено, что мужчина не показывал никаких признаков раскаяния, сожаления и понимания того, что он совершил. Примечательно, что злоумышленник даже гордился своим поступком, а на протяжении всего процесса вел себя вызывающе и неуважительно по отношению к родственникам жертв, сообщает NL Times.Отмечается, что на заседании находились лишь несколько оставшихся в живых и родственников пострадавших в связи с коронавирусом.Таныш признал свою вину, а также заявил, что действовал в одиночку.