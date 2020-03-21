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<a href="https://33live.ru/novosti/21-03-2020-uchyonye-rasskazali-kak-polzovateli-pk-mogut-pomoch-v-borbe-s-covid-19.html" target="_blank">Учёные рассказали, как пользователи ПК могут помочь в борьбе с COVID-19</a> - Авторы научно-исследовательского проекта Folding@home заявили, что любой желающий может помочь им в создании лекарства против коронавируса.