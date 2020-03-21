В возрасте 83 лет ушел из жизни народный артист РСФСР,профессор петербургской консерватории имени Римского-Корсакова и оперный режиссер Станислав Гаудасинский.

В возрасте 83 лет ушел из жизни народный артист РСФСР, профессор петербургской консерватории имени Римского-Корсакова и оперный режиссер Станислав Гаудасинский, передает РИА Новости.Артист будет похоронен 23 марта на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга.Режиссерские работы Гаудасинского были представлены на 40-м Международном Эдинбургском фестивале, а также в США и странах Европы.