С началом пандемии коронавируса продолжается колебание экономики Саудовской Аравии на фоне падения цен на нефть.

С началом пандемии коронавируса продолжается колебание экономики Саудовской Аравии на фоне падения цен на нефть.Цены на нефть рухнули, так как опасения по поводу быстро распространяющегося коронавируса и усиления ценовой войны отодвинули на второй план обязательства крупных экономик по реализации мер стимулирования.В последние дни нефть упала почти до 17-летнего минимума, учитывая, что ограничения на поездки и другие меры, направленные на борьбу с коронавирусом, снижают спрос, а крупные производители, Саудовская Аравия и Россия, находятся в состоянии ценовой войны.Оба основных контракта столкнулись с новыми продажами, после того как Эр-Рияд заявил, что планирует увеличить экспорт до 10 миллионов баррелей в день.Крупнейший в мире экспортер заявил, что намерен освободить дополнительные 250 тысяч баррелей нефти в сутки под экспорт, для внутреннего потребления используя газ.В среду был отмечен небольшой рост сырьевого товара, после того как правительства США и Европы заявили, что введут дополнительные меры стимулирования, а США предложат пакет помощи на сумму более $1 триллиона."Ценовая война производителей и экспоненциальный рост стран, закрывающих границы, обрушили все надежды на восстановление", — сказал Джеффри Халли, старший аналитик рынка из OANDA.Ценовая война началась на прошлой неделе, после того как лидер ОПЕК, Саудовская Аравия, подтолкнул неформальный альянс крупных производителей нефти к сокращению добычи, чтобы бороться с влиянием вспышки вируса на цены.Но партнер по альянсу — Россия, не входящая в ОПЕК, второй по величине производитель нефти в мире - отказался. Это заставило Эр-Рияд провести масштабное снижение цен, обещая увеличить добычу.Огромные потериСаудовская Аравия готовится к огромным потерям: крупнейшая экономика арабского мира закрыла кинотеатры, торговые центры и рестораны, прекратила авиаперелеты, приостановила круглогодичное паломничество в Умру и закрыла восточный регион Катиф, где проживают около 500 тысяч человек, в попытке сдержать коронавирус."Сейчас кризис. Все непредсказуемо. Мы должны готовиться к худшему", — отметил один из государственных служащих Саудовской Аравии, объяснив, почему начал переводить часть своей зарплаты в доллары США и золотые монеты.ЦБ не обращает внимание на то, что падение цен на нефть негативно сказывается на валюте королевства, которая десятилетиями остается привязанной к доллару США.Многие госслужащие опасаются, что будут сокращены государственные пособия на фоне роста стоимости жизни.Некоторые жители Саудовской Аравии обеспокоены тем, что остановится набор персонала в государственном и частном секторах, учитывая высокий уровень безработицы.Саудовские студенты обеспокоены тем, что правительство перестанет выделять правительственные стипендии для обучения за рубежом.Министерство финансов поручило правительственным органам представить предложения по сокращению расходов в этом году на 20-30%, отмечается в аналитической записке Nasser Saidi & Associates."Вероятно, будет отложен ряд проектов, задержано подписание контрактов", — отмечается в записке.По данным Energy Intelligence Group, королевство готовит бюджетные сценарии, при которых цены на нефть могут упасть до $12–20 за баррель."Доверие общественности напрямую зависит от уровня государственных расходов и нефтяных настроений. И те и другие падают. Мы не знаем, будем ли работать завтра", — отметил эксперт, консультирующий министерство Саудовской Аравии по крупному проекту.