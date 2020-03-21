За звание «Лучший по профессии» соревновались сотрудники подразделений по исполнению административного законодательства.

Во Владимире на базе Центра профессиональной подготовки регионального Управления МВД России прошел областной этап конкурса профессионального мастерства среди сотрудников подразделений по исполнению административного законодательства.В ходе соревнований участники продемонстрировали свои знания по специальной служебной, технико-криминалистической и медицинской подготовкам, а также показали свои навыки в стрельбе из пистолета Макарова, физическую подготовку и владение боевыми приемами борьбы.По итогам конкурса компетентное жюри определило победителей.В общем зачете лучшие результаты показала Вера Королева (МО МВД России «Муромский»), второе место заняла Екатерина Лбова (ОМВД России по Вязниковскому району), третье – Юлия Станина (ОМВД России по Кольчугинскому району).В отдельных видах подготовки также были определены победители:- огневая подготовка – Антон Стражной, УМВД России по городу Владимир;- медицинская подготовка – Екатерина Лбова, ОМВД России по Вязниковскому району;- физическая подготовка – Юлия Станина (ОМВД России по Кольчугинскому району);- служебная подготовка – Анастасия Партыка, МО МВД России «Ковровский»;- технико-криминалистическая подготовка – Марина Бурханова, ОМВД России по Александровскому району.Все победители и призеры были награждены грамотами и дипломами.