В Кремле обратили внимание на заявление президента США Дональда Трампа о планах стабилизировать цены на мировом нефтяном рынке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле обратили внимание на заявление президента США Дональда Трампа о планах стабилизировать цены на мировом нефтяном рынке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, это связано с "бедственным состоянием" нефтяного сектора США из-за обвала цен."Мы обратили внимание на заявление президента Трампа. Мы понимаем, действительно, многие компании сейчас страдают из-за низких цен на нефть. Мы знаем, что и огромный нефтяной сектор США сейчас находится в бедственном состоянии из-за этих цен, я имею в виду тех, кто добывает сланцевую нефть. Там серьезный кризис", — заявил журналистам Песков (цитата "Интерфакса").Он отметил, что нет ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией за долю нефтяного рынка. "Россия ни с кем никаких войн не ведет", — отметил представитель президента РФ. По его словам, согласно заявлениям королевской семьи Саудовской Аравии они также не ведут "ценовых войн": каждая страна действует исходя из своих бюджетных параметров.Соглашение ОПЕК+ прекращается с 1 апреля. Саудовская Аравия первой заявила о решении увеличить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки.Российские нефтекомпании после паузы также могут увеличить добычу на 200 тысяч баррелей — до уровня, который предшествовал началу сделки ОПЕК+ с октября 2018 г.Минэнерго России прогнозирует рост цены нефти на мировых рынках до $40–45 во второй половине 2020 года.Международное рейтинговое агентство Fitch 19 марта в пятницу снизило прогноз стоимости Brent в 2020 году с $62,5 за баррель до $41 в базовом сценарии, а в "стрессовом" сценарии — с $45 до $36 за баррель.