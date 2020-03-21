Восемь москвичей, заразившихся новым видом коронавируса, прошли лечение и выздоровели. Как уточнила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, пациентов уже выписали из больницы. Она также ..

Восемь москвичей, заразившихся новым видом коронавируса, прошли лечение и выздоровели. Как уточнила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, пациентов уже выписали из больницы.Она также отметила, что в столице зафиксировали 131 случай заболевания китайской инфекцией. Причем 100 из них были выявлены за последнюю неделю, передает .