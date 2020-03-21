Установлено, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ...

Сотрудники группы по делам несовершеннолетних МО МВД России «Щербинский» г. Москвы задержали женщину, подозреваемую в продаже алкоголя подростку.В результате проверочных мероприятий полицейскими была задержана 42-летняя продавец-кассир, которая в одном из супермаркетов, расположенном в городском округе Щербинка, осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку.Установлено, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделением дознания МО МВД России «Щербинский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79