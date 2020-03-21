Двухлетнего мальчика и лежащую рядом с ним записку с просьбой передать ребенка в детдом обнаружил в подмосковном Серпухове владелец квартиры, которую он сдавал молодой паре.

Двухлетнего мальчика и лежащую рядом с ним записку с просьбой передать ребенка в детдом обнаружил в подмосковном Серпухове владелец квартиры, которую он сдавал молодой паре, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.Мать малыша, по данным телеграм-канал Life Shot, около месяца назад оставила его с отцом и уехала к законному супругу в Магадан. Мужчина был вынужден все время проводить с ребенком, так что вскоре оказался на мели. Выход из сложившейся ситуации он нашел только один — договорился о встрече с владельцем квартиры на Межевой улице, а сам скрылся, оставив отпрыска одного перед телевизором. Рядом хозяин недвижимости обнаружил картон с надписью "Отвезите, пожалуйста, ребенка в полицию или детский дом".Мальчика доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Следователи уже связались с 22-летней матерью, а вот на след отца ребенка выйти пока не удалось.