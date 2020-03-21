За сутки в России зафиксированы 54 случая заражения коронавирусом, 33 из них в Москве. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, все заболевшие в последние две недели прибыли из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Всего в нашей стране на данный момент болеют 253 человека.

За сутки в России зафиксированы 54 случая заражения коронавирусом, 33 из них в Москве. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, все заболевшие в последние две недели прибыли из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Всего в нашей стране на данный момент болеют 253 человека. Сегодня премьер Мишустин рассказал о том, что российские ученые уже тестируют лекарства против COVID-19.Новость, которую тут же цитируют информагентства: в России не просто создается вакцина от коронавируса, речь уже идет о конкретных образцах."В настоящее время в России проводится испытание 6 таких препаратов. Наши ученые создали их в очень короткое время, за 2 месяца, используя уже имеющиеся разработки и практически самые новые, новейшие биотехнологии. Работа шла круглосуточно, и в ближайшее время, мы надеемся, что уже будет подтверждена безопасность и эффективность этих разработок. Их можно будет применять для профилактики и контроля эпидемии", — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Но пока вакцина только разрабатывается, все силы брошены на то, чтобы обеспечить адресную помощь и отдельным компаниям, и целым отраслям.За финансовым состоянием стратегических предприятий следят особенно внимательно. Кроме того, налоговые каникулы до 1 мая будут у бизнеса, который занимается спортивными праздниками и состязаниями, они сейчас массово отменяются. На аналогичные льготы могут рассчитывать киностудии и учреждения культуры. Эта сфера тоже несет потери. В залах музеев, даже самых известных, пустынно, как и в библиотеках.Более гибкий подход обещан компаниям, которые взяли на себя обязательства по госконтрактам. В случае нарушений штрафовать не будут."Как вы знаете, сейчас работа некоторых промышленных предприятий за рубежом приостановлена, в том числе тех, которые занимаются производством автокомпонентов. Если российские компании, в свою очередь, не дополучат эти комплектующие из-за рубежа, то, соответственно, не смогут исполнить часть своих обязательств. Поэтому мы приняли соответствующее решение: возможность изменения сроков исполнения контрактов по соглашению сторон, чтобы не вводить предприятия в дальнейшие дополнительные расходы", — добавил премьер.Пакет мер поддержки уже четко определен: до 1 мая отсрочку по налогам дадут турбизнесу и авиаперевозчикам, отменяются ограничения для поставок товаров первой необходимости, обнулят таможенные пошлины на ввоз лекарств и медицинских изделий, вводится мораторий на проверки малого бизнеса. Поддержать людей готов банковский сектор."Банкам дана рекомендация проводить реструктуризацию кредитов физических лиц, не назначать по ним пени и штрафы. Речь идет, в первую очередь, о тех гражданах, которые предоставят официальное подтверждение о наличии у них коронавирусной инфекции. Кроме того, будет расширена программа рефинансирования по кредитам малого и среднего бизнеса по льготной ставке 4% вместо действующих 6%, и отдельно поддержание доступности ипотеки и снижение регуляторной надзорной нагрузки на финансовые организации", — пояснил Мишустин.Меры поддержки постепенно будут расширяться. Увеличится и список структур, которые смогут рассчитывать на помощь.